Первым таким общеобразовательным учреждением стала школа 11, сообщает tltplus.
Учащиеся этой школы, расположенной в микрорайоне Жигулёвское Море, не посещают уроки со вторника, 24 января. Занятий не будет как минимум до следующего вторника.
Уйти на «каникулы» школьникам пришлось из-за того, что в образовательном учреждении заболели 30% воспитанников.
На сегодняшний день, то есть 27 января, эпидемический порог заболеваемости в 20% превышен ещё в восьми школах: №№ 6, 10, 18, 21, 25, 66, 90, 94. В них на карантин закрыты 73 класса. Всего к настоящему моменту в числе заболевших ОРВИ оказались 5204 школьника, что составляет 7,5% от общего числа учащихся, — проинформировал «День Города».
В детских садах Тольятти заболели более 5,2% воспитанников. Карантин объявлен в семи группах шести детсадов: №№ 22, 26, 64, 70 и в двух садах, которые функционируют при школах №№6 и 9.
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