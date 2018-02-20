Она тянется почти от 19 квартала и переходит на большую часть Автозаводского шоссе, утверждают очевидцы. Кроме того, ситуацию усугубляет авария, которая случилась напротив ПХ. Пользователи соцсетей невольно в очередной раз задаются вопросом – нужна ли городу дорога через лес?
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Консервные банки заменят на емкости из ламистера
Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация
И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
Праздник состоится 25 февраля в ТЦ «Акварель»