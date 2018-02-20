Она тянется почти от 19 квартала и переходит на большую часть Автозаводского шоссе, утверждают очевидцы. Кроме того, ситуацию усугубляет авария, которая случилась напротив ПХ. Пользователи соцсетей невольно в очередной раз задаются вопросом – нужна ли городу дорога через лес?

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