Масштабное мероприятие состоится на базе отдыха «Подснежник». Всех участников ждут мастер-классы по Аква аэробике и силовым программам, воркшопы по йоге и пилатесу, лекции по диетологии и функциональному питанию, а также соревнования по армрестлингу, жиму лёжа и пляжному бодибилдингу.

Среди почётных гостей Юрий Ильин - абсолютный чемпион по пляжному бодибилдингу. Фестиваль пройдет 21 мая с 9 утра до 10 вечера.