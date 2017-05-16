Масштабное мероприятие состоится на базе отдыха «Подснежник». Всех участников ждут мастер-классы по Аква аэробике и силовым программам, воркшопы по йоге и пилатесу, лекции по диетологии и функциональному питанию, а также соревнования по армрестлингу, жиму лёжа и пляжному бодибилдингу.
Среди почётных гостей Юрий Ильин - абсолютный чемпион по пляжному бодибилдингу. Фестиваль пройдет 21 мая с 9 утра до 10 вечера.
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