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12 февраля 2018
07:13:39

В Тольятти на детскую площадку рухнул строительный кран

ЧП произошло накануне в Комсомольском районе. Страшный скрежет разбудил жителей домов на пересечении улиц Матросова и Мурысева.  Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Не исключено, что все дело в состоянии состояние строительной техники – оно далеко от нормального. ЧП произошло утром, когда во дворе никого не было, иначе кто знает, какими могли быть последствия. А так пострадал только детский городок, пишет «Площадь Свободы».

Кстати, жители близлежащих домов несколько лет противостояли застройщику и всячески старались не допустить строительства многоквартирного дома на месте старой котельной неподалеку от бывшего кинотеатра "Маяк". Однако разрешение на строительство было выдано, и работы все-таки начались. Здесь возводят среднеэтажный жилой дом без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения.

Заказчик работ - ООО "Единение", генеральный подрядчик - ООО "СТРОЙ ДОМ". Вероятно, именно к этим двум организациям после падения крана должны возникнуть вопросы у контролирующих структур и надзорных ведомств. Пока же детская площадка с рухнувшим не нее краном огорожена сигнальной лентой, а работы на стройке продолжаются.

Фото Площадь Свободы

 




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