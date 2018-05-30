Специалисты администрации города разработали новую муниципальную программу, рассчитанную на период до 2023 года. Как рассказал Волга Ньюс руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов, распространенность наркомании в городе составляет 380 человек на 100 тысяч населения.

Это в 2 раза выше, чем в среднем по ПФО, и больше, чем по России, где на 100 тысяч россиян приходится 199 наркоманов. В рамках программы будет проводиться антинаркотическая реклама, изготавливаться информационные листовки и буклеты.

Также планируется проведение мероприятий по соответствующей тематике — лекций, встреч и даже спектаклей антинаркотической направленности.