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30 мая 2018
08:51:14

В Тольятти на борьбу с наркоманией потратят почти четыре миллиона рублей

Специалисты администрации города разработали новую муниципальную программу, рассчитанную на период до 2023 года. Как рассказал Волга Ньюс руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов, распространенность наркомании в городе составляет 380 человек на 100 тысяч населения.

Это в 2 раза выше, чем в среднем по ПФО, и больше, чем по России, где на 100 тысяч россиян приходится 199 наркоманов. В рамках программы будет проводиться антинаркотическая реклама, изготавливаться информационные листовки и буклеты.

Также планируется проведение мероприятий по соответствующей тематике — лекций, встреч и даже спектаклей антинаркотической направленности.




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