Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне: подросток был сбит автомобилем «Рено» на бульваре 50 лет Октября в районе дома №28 а. Несовершеннолетний нарушил правила, осуществляя поворот налево на дороге, имеющей две полосы для движения в одном направлении. Кроме того, он был без велошлема и другой защитной амуниции.

Пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в детскую многопрофильную больницу. В ГИБДД обращаются к родителям с просьбой разъяснить детям важность соблюдения правил дорожного движения.