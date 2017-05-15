Эти меры вызваны ремонтом дороги, сообщили в городской администрации.

Участок ул. Карла Маркса - от ул. М. Горького до ул. Комсомольская - будет круглосуточно перекрыт с 22 мая по 8 июня. С 24 по 31 мая ремонт пройдет от ул. М. Горького до ул. Чапаева. С 9 по 25 июня работы продолжатся на участке от ул. Комсомольской до Молодежного б-ра.



На период ремонта изменяются схемы автобусных маршрутов.



С 22 мая по 08 июня и с 09 по 25 июня движение автобусов № 73, №91, №93к, №96, №108 будет осуществляться от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками. Автобусы № 22 будут двигаться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по обычному маршруту. Автобусы № 142 проедут по ул. М. Горького – ул. Ленина – б-р Молодежный – ул. К. Маркса и далее по прежней схеме.



В период с 24 по 31 мая движение автобусов № 73 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по б-ру 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. К. Маркса и далее по обычному маршруту. Движение автобусов №91, №93к, №96, №108 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по прежней схеме; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по ул. Лесная – ул. М. Горького – ул. Ленина – ул. Гагарина ул. К. Маркса и далее по существующим схемам со всеми имеющимися остановками.



Автобусы № 22 в направлении Автозаводского района будут двигаться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по существующей схеме; в обратном направлении – от ул. Мичурина по ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. К. Маркса и далее по прежнему маршруту.



Движение автобусов № 142 будет осуществляться от ул. Новозаводская по ул. М. Горького – ул. Ленина – б-р Молодежный – ул. К. Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками.



Движение автобусов № 211 в направлении ТРЦ «Парк Хаус» будут следовать по существующей схеме, в обратном направлении от Автозаводского шоссе по б-ру 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Победы и далее по обычному маршруту.

В горадминистрации добавили, что дорога по К.Маркса будет реконструирована полностью — от ул. Лесной до ул. Ленинградской. Кроме полной замены асфальтового полотна на площади почти 40 тыс кв. м, на всем протяжении магистрали (2,5 км) предстоит заменить бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика.