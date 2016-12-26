Это случилось в воскресенье, 25 декабря, во втором часу дня. Проезжавший неподалеку от СИЗО на Хрящевском шоссе водитель увидел в припаркованной машине мужчину и двух девочек, которые были без сознания. Решив помочь, он открыл дверь машины, попытался привести находившихся в ней людей в чувства и вызвал "скорую".

Как сообщает Волга ньюс , предварительно, пострадавшими от выхлопных газов автомобиля, оказались 38-летний мужчина и девочки в возрасте 10 и 14 лет. Прибывшие врачи городской службы "03" сразу приняли все меры, чтобы спасти людей и увезли их в стационар.