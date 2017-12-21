Этого не исключил директор "Фонда капитального ремонта Самарской области" Михаил Архипов. Предприятие строить будут, но вот где – пока вопрос. Архипов отметил, что в нынешнем году по ускоренной программе в регионе заменили около 200 лифтовых кабин. Часть из них была установлена с рассрочкой оплаты на 3-5 лет.

В следующем году в планах оператора замена еще около 300 лифтов. Всего с начала капремонта в Самарской области заменили 640 старых лифтов на новые – бесшумные и экономичные. Они должны прослужить жильцам 25 лет. Но это пока лишь 10% от общего числа кабин, подлежащих замене.