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21 декабря 2017
08:15:37

В Тольятти может появиться завод по производству лифтов

Этого не исключил директор "Фонда капитального ремонта Самарской области" Михаил Архипов. Предприятие строить будут, но вот где – пока вопрос. Архипов отметил, что в нынешнем году по ускоренной программе в регионе заменили около 200 лифтовых кабин. Часть из них была установлена с рассрочкой оплаты на 3-5 лет.

В следующем году в планах оператора замена еще около 300 лифтов. Всего с начала капремонта в Самарской области заменили 640 старых лифтов на новые – бесшумные и экономичные. Они должны прослужить жильцам 25 лет.  Но это пока лишь 10% от общего числа кабин, подлежащих замене.




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