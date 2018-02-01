В регионе побывала делегация потенциальных инвесторов из КНР, которые рассматривают Самарскую область как площадку для своего нового производства. Гостей отвезли в особую экономическую зону «Тольятти», продемонстрировали все ее преимущества.
Территория ОЭЗ отвечает всем запросам: здесь полностью готова промышленная инфраструктура, приемлемая стоимость электроэнергии, предоставляются налоговые льготы.
Специалисты Агентства по привлечению инвестиций также рассказали китайским предпринимателям, что Самарская область является единственным регионом в России, где есть узел международных трансатлантических телекоммуникаций, поэтому неоспоримые логистические и телекоммуникационные преимущества нашей губернии очевидны.
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