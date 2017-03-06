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06 марта 2017
07:14:19

В Тольятти может появиться летняя «сезонка» для пенсионеров-дачников

Правительство губернии, по всей видимости, продолжит экспериментировать с новой системой социальной поддержки. В кабмине подчеркивают, что главная цель всех изменений – оказать дополнительную поддержку в этот сложный период именно тем категориям граждан, которые нуждаются в помощи острее всего. И важной задачей является наведение порядка в сферах транспорта и ЖКХ, из которых с применением различных «серых» и мошеннических схем уводилось на сторону сотни миллионов рублей.

Выяснилось, что по итогам февраля менее 5% пользователей социальных транспортных карт превысили лимит в 50 поездок. Таким образом, подавляющее большинство пассажиров-льготников в определенный норматив уложились. Губернатор Николай Меркушкин дал поручение в течение ближайшей недели проработать план движения маршрутов общественного транспорта во время дачного сезона, чтобы исключить все возможные схемы злоупотреблений.

Если понадобится, пенсионеров перевозить будут по социальной карте с учетом лимита или же выпустят специальную карту - для дачных поездок.




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