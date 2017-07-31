Компания «ВолгаГофроПак» в ближайшее время готова пополнить число резидентов ТОР и уже начала сбор документов для того, чтобы войти в его состав.

Как рассказали в администрации, «ВолгаГофроПак» - это высокотехнологичное производство гофрированного картона и изделий из него.

У компании, кстати, уже есть собственный современный завод, запущенный в работу в 2013-м году на территории Комсомольского района.