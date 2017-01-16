В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает tltgorod, ссылаясь на руководителя тольяттинского отдела Роспотребнадзора Сергея Безделина.
По его словам, тольяттинские медики зафиксировали превышение многолетних значений по заболеваемости на 3%. На минувшей неделе жители города продолжали обращаться в поликлиники с симптомами на респираторно-вирусные заболевания. Наиболее высокий уровень в возрастной группе с 3 до 6 лет – превышение на 9%.
Безделин также сообщил, что постановлением главного санитарного врача по Самарской области от 9 января вводятся ограничительные мероприятия в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ (вплоть до приостановки проведения массовых мероприятий).
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