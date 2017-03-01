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01 марта 2017
10:42:22

В Тольятти меняется порядок платы за капремонт

Как сообщили в мэрии, с сегодняшнего дня при оплате взносов на капремонт в банках и на «Почте России» будет взиматься комиссия. В мэрии сослались на Фонд капитального ремонта Самарской области.

Оплатить без комиссии можно будет только в банке «Солидарность» и «Земском банке».




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