Как сообщили в мэрии, с сегодняшнего дня при оплате взносов на капремонт в банках и на «Почте России» будет взиматься комиссия. В мэрии сослались на Фонд капитального ремонта Самарской области.
Оплатить без комиссии можно будет только в банке «Солидарность» и «Земском банке».
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