Как сообщили в мэрии, с сегодняшнего дня при оплате взносов на капремонт в банках и на «Почте России» будет взиматься комиссия. В мэрии сослались на Фонд капитального ремонта Самарской области.

Оплатить без комиссии можно будет только в банке «Солидарность» и «Земском банке».