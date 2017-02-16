Незаконный объект был выявлен еще в прошлом году. Вскоре он был закрыт.

Как выяснилось, житель города организовал производство на территории промышленной площадки бывшего «Фосфора».

Гурппа "Происшествия Тольятти" сообщает: минизавод был оборудован аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки и охлаждения, а также имел цистерны для хранения готовой продукции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области г.Тольятти:

«Производительность данного завода составляла до 1000 тонн различного вида топлива в месяц. Полученный бензин был очень низкого качества с октановым числом в районе 50-60 единиц. Далее октановое число увеличивалось путем добавления в бензин различного рода присадок, после чего топливо смешивалось с настоящим бензином и реализовывалось на АЗС Самарской области, а также отправлялось в другие регионы».

АЗС представляли из себя полулегальные заправки, которым не требовались какие-либо входящие документы, в том числе отсутствовал паспорт качества. После соответствующих проверок, в январе текущего года Центральным районным судом в отношении гражданина Тольятти был выписан приговор по статье 171 ч.1 УК РФ – незаконное предпринимательство.

Юлия Вайзингер, судебный пристав исполнитель ОСП Центрального района г.Тольятти пояснила:

- Вещественные доказательства, то есть малогабаритное нефтеперерабатывающее устройство подлежит уничтожению. На основании данного приговора вынесен исполнительный лист, который 15 февраля поступил на исполнение к нам в отдел. На основании этого листа, производится уничтожение данной установки специализированной организацией.

Важно отметить, что помощь в подготовке объекта к его устранению, а так же последствий оказал Центр гражданской защиты населения г.о.Тольятти.

По словам Андрея Дербенева, директора МКУ ЦГЗ г.о.Тольятти, их помощь заключается в обеспечении безопасности и в работе гидравлическим инструментом.

Предположительно, доход организаторов незаконного бизнеса мог составлять до 100 — 150 тысяч рублей в сутки.