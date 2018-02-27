Она располагалась в квартире дома в Комсомольском районе. В ходе обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Оперативники вышли на эту лабораторию после того, как на посту ДПС «Рубеж» задержали хозяина этой квартиры за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. У него нашли свыше 2.5 кг N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 63.мвд.рф