Она располагалась в квартире дома в Комсомольском районе. В ходе обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Оперативники вышли на эту лабораторию после того, как на посту ДПС «Рубеж» задержали хозяина этой квартиры за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. У него нашли свыше 2.5 кг N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: 63.мвд.рф
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