Речь идет о торговых площадях на проспекте Степана Разина в районе «Волжских зорей».

Федеральная служба государственной регистрации кадастровой картографии уведомила администрацию, что еще в мае истек срок договора аренды на 2 земельных участка, где и располагались палатки с цветами и продуктами. Поскольку земля муниципальная, управление потребительского рынка предупредило коммерсантов, что находиться здесь у них права нет, незаконные нестационарные объекты будут вывозиться.

Кто-то добровольно освободил площади. Спецтехника демонтировала и вывезла оставшиеся павильоны на площадку для хранения. Теперь собственникам, чтобы вернуть свое имущество, придется оплатить услугу по его принудительному вывозу.