Речь идет о торговых площадях на проспекте Степана Разина в районе «Волжских зорей».
Федеральная служба государственной регистрации кадастровой картографии уведомила администрацию, что еще в мае истек срок договора аренды на 2 земельных участка, где и располагались палатки с цветами и продуктами. Поскольку земля муниципальная, управление потребительского рынка предупредило коммерсантов, что находиться здесь у них права нет, незаконные нестационарные объекты будут вывозиться.
Кто-то добровольно освободил площади. Спецтехника демонтировала и вывезла оставшиеся павильоны на площадку для хранения. Теперь собственникам, чтобы вернуть свое имущество, придется оплатить услугу по его принудительному вывозу.
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