Совместная операция управления ФСБ России по Самарской области и региональной полиции была проведена 21 ноября. По данным источника в правоохранительных органах, изъято около 12 тонн готовой продукции. Ее разливали в пластиковую тару с маркировкой "Сибирь" и переправляли в сети автомагазинов и рынков Тольятти, Ульяновска и Пензы. При этом какие-либо разрешительные документы на производство этой продукции отсутствовали.

Во время спецоперации также был задержан предполагаемый организатор нелегального производства - 41-летний мужчина.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Волга Ньюс. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 2-3 млн рублей, принудительные и исправительные работы, а также до трех лет реального лишения свободы.

Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям, а также проводят мероприятия, направленные на установление мест сбыта указанной продукции.