На этом настояла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники надзорного органа провели проверку публикаций в СМИ. Было установлено, что на земельном участке в Автозаводском районе расположено озеро гудрона, куда имелся свободный доступ. Несовершеннолетние братья провалились и стали тонуть.

Оба были спасены и госпитализированы с диагнозом «Химический ожог тела». В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесено представление о ликвидации «загрязнения». Устранение нарушений находилось на контроле прокуратуры.

В настоящее время битумные массы ликвидированы, участок приведен в надлежащее состояние в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.