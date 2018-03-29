На этом настояла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники надзорного органа провели проверку публикаций в СМИ. Было установлено, что на земельном участке в Автозаводском районе расположено озеро гудрона, куда имелся свободный доступ. Несовершеннолетние братья провалились и стали тонуть.
Оба были спасены и госпитализированы с диагнозом «Химический ожог тела». В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесено представление о ликвидации «загрязнения». Устранение нарушений находилось на контроле прокуратуры.
В настоящее время битумные массы ликвидированы, участок приведен в надлежащее состояние в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.
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