Дело было ночью на улице Шлюзовой в районе дома № 3. Как рассказали в полиции региона, после столкновения водитель скрылся с места происшествия. Полицейские подробно опросили очевидцев случившегося, установили личность и вероятное местонахождение автомобилиста.
Спустя непродолжительное время нарушитель был задержан. Установлено, что в момент аварии мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. А пострадавшими оказались 2 молодых человека 25 и 27 лет. Оба получили травмы головы и ног. После оказания медицинской помощи им назначили амбулаторное лечение.
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