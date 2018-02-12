Дело было ночью на улице Шлюзовой в районе дома № 3. Как рассказали в полиции региона, после столкновения водитель скрылся с места происшествия. Полицейские подробно опросили очевидцев случившегося, установили личность и вероятное местонахождение автомобилиста.

Спустя непродолжительное время нарушитель был задержан. Установлено, что в момент аварии мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. А пострадавшими оказались 2 молодых человека 25 и 27 лет. Оба получили травмы головы и ног. После оказания медицинской помощи им назначили амбулаторное лечение.