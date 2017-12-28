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28 декабря 2017
08:29:33

В Тольятти кто-то продает теплоход-памятник

Неожиданное объявление появилось недавно на Авито. Теплоход "Спутник", установленный на пьедестале у речного вокзала в Комсомольском районе, оценили в 8 миллионов рублей. Когда-то на его борту располагался молодежный клуб, но после пожара "Спутник" стоит, по сути, в заброшенном состоянии.

Как отмечает группа «Речфлот-63», теплоход был построен в единственном экземпляре в 1961 году. Первоначально он эксплуатировался в Горьком (Нижнем Новгороде), а в 1965 году был переведен в Куйбышев (ныне Самару), где стал работать на маршруте Куйбышев-Казань.

Однако продлилось это недолго. Даже по советским меркам эксплуатация судна обходилась очень дорого. Четыре двигателя, установленные на теплоходе, были весьма «прожорливыми». Кроме того, их работа вызывала сильную вибрацию и шум, что было явно не по нраву пассажирам.

В результате, после очередной поломки судно вывели из эксплуатации. Несколько лет "Спутник" простоял на базе Тольяттинского судоремонтного завода, а потом его перенесли на новое место стоянки, где он и находится в настоящее время.

 




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