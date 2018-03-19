72% горожан отдали свои голоса действующему президенту страны. Лидером по числу проголосовавших стал Комсомольский район – здесь на избирательные участки пришли 64,5% граждан.
Вторым по активности стал «новый город» - 60%, третье место у Центрального района, где своим избирательным право воспользовались 58% жителей. Всего в Тольятти проголосовали 328 тысяч 553 человека.
В Ставропольском районе избирательная активность составила 68%, 75% выбрали Путина.
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