Как выяснилось, в нем работал гражданин соседней страны без соответствующего патента. Судебные приставы отмечают, что, приняв мужчину на работу, владелица торговой точки тем самым нарушила порядок пребывания иностранцев на территории Российской Федерации.

Суд признал женщину виновной и наказал, приостановив деятельность павильона на 14 дней. В отделе судебных приставов Автозаводского района было возбуждено соответствующее производство.

Сейчас дверь магазина опломбирована. Мясо и оборудование, предназначенное для его разделки и хранения, были вывезены и оставлены на ответственное хранение собственнице.