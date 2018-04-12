Как выяснилось, в нем работал гражданин соседней страны без соответствующего патента. Судебные приставы отмечают, что, приняв мужчину на работу, владелица торговой точки тем самым нарушила порядок пребывания иностранцев на территории Российской Федерации.
Суд признал женщину виновной и наказал, приостановив деятельность павильона на 14 дней. В отделе судебных приставов Автозаводского района было возбуждено соответствующее производство.
Сейчас дверь магазина опломбирована. Мясо и оборудование, предназначенное для его разделки и хранения, были вывезены и оставлены на ответственное хранение собственнице.
Работы велись и накануне днем, и минувшей ночью силами региональных спасателей
Похолодание охватило практически всю Русскую равнину
Пострадавшие от паводка в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево организовали петицию в интернете в адрес губернатора Самарской области
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Праздник отмечается в России 12 апреля
Путешествие в поездах дальнего следования для детей от 10 до 17 лет в дни летних каникул будет на 50% дешевле
Этим займется студенческая команда ТГУ совместно с резидентом технопарка «Жигулёвская долина»