слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
15 мая 2018
13:35:25

В Тольятти из окна квартиры на 4-ом этаже выпал ребенок

Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе, мальчик, 2016 года рождения в настоящее время с многочисленными травмами находится в больнице. В 2018 году уже был зафиксирован аналогичный случай с ребенком в городе Новокуйбышевск. Там он стал смертельным.

Как отметили в СКР, противомоскитные сетки на окнах родители ошибочно воспринимают как безопасное средство, способное воспрепятствовать выпадению детей. Однако конструкция сеток слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, следственное управление Самарской области призывает взрослых более ответственно отнестись к обеспечению безопасности маленьких детей.  Не разрешайте им играть игре на подоконниках, не оставлять малышей без присмотра, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон.




Последние новости Тольятти

16 мая
6:59
Коммунальная авария в Тольятти стала темой федеральных новостей

Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку

15 мая
12:28
В Тольятти продолжается ремонт дорог: новые подробности

На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой

15 мая
12:25
Две тольяттинские спортсменки в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы по плаванию

Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова

15 мая
11:55
Сегодня торжественно откроют Крымский мост

Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.

15 мая
11:35
Тольятти готовится к приему участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу

Всего 30 дней остается до старта мундиаля

15 мая
11:25
В России предлагают ввести ежемесячные выплаты ветеранам

В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.

15 мая
11:18
Улицу Лесную в Тольятти закроют на два дня

 Сегодня в 17-00 там начнутся работы по ремонту дорожного покрытия


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+