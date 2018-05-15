Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе, мальчик, 2016 года рождения в настоящее время с многочисленными травмами находится в больнице. В 2018 году уже был зафиксирован аналогичный случай с ребенком в городе Новокуйбышевск. Там он стал смертельным.

Как отметили в СКР, противомоскитные сетки на окнах родители ошибочно воспринимают как безопасное средство, способное воспрепятствовать выпадению детей. Однако конструкция сеток слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, следственное управление Самарской области призывает взрослых более ответственно отнестись к обеспечению безопасности маленьких детей. Не разрешайте им играть игре на подоконниках, не оставлять малышей без присмотра, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон.