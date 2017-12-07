Завод «Мечел-Сервис» поставил нам 550 тонн металлопроката. Как сообщила пресс-служба предприятия, из него изготовят опоры дорожного объекта. Развязка возводится в рамках реконструкции трассы М-5, которая идет от Москвы через Рязань, Пензу, Уфу до Челябинска. Сооружаются съезды и въезды, которые будут связывать местную сеть автодорог с федеральной трассой.
Большая часть поставок на возведение опор трехуровневой авторазвязки – это арматура марки 25Г2С производства Челябинского металлургического комбината, который поставляет также балки и горячекатаный лист.
Развязка позволит направить грузовой транзитный поток, который сегодня идет по территории Тольятти, на эстакаду. Будет ликвидирована разобщенность спального и промышленного районов города, у горожан сократится время в пути на работу и обратно, улучшится экологическая обстановка. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
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