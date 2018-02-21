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21 февраля 2018
09:49:47

В Тольятти ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

Это случилось накануне около 6 утра в районе дома № 97 по ул. Северная. Человек получил телесные повреждения, а водитель с места аварии скрылся. Данных о его автомобиле нет. Вся надежда на очевидцев, которые могли бы помочь в поиске.

Если вам есть, что рассказать полиции, конфиденциальность гарантирована. Звоните по телефонам 22-88-55, 22-80-05, 93-60-61 или обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14.

E:mail rozisk-tlt@yandex.ru




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