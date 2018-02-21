Это случилось накануне около 6 утра в районе дома № 97 по ул. Северная. Человек получил телесные повреждения, а водитель с места аварии скрылся. Данных о его автомобиле нет. Вся надежда на очевидцев, которые могли бы помочь в поиске.

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