Это случилось накануне около 6 утра в районе дома № 97 по ул. Северная. Человек получил телесные повреждения, а водитель с места аварии скрылся. Данных о его автомобиле нет. Вся надежда на очевидцев, которые могли бы помочь в поиске.
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Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
Это случилось накануне вечером
Готовится соответствующий законопроект.
Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.