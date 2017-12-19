Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».

В результате полученных травм человек скончался до приезда медиков. Документов у погибшего не было. Полиция пытается установить его личность.

Водитель с места происшествия уехал, оставив сбитого им человека на проезжей части. Его объявили в розыск. В ГИБДД также ищут свидетелей, которые могут рассказать какие-то подробности об аварии.

Фото: «Происшествия Тольятти».