Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».
В результате полученных травм человек скончался до приезда медиков. Документов у погибшего не было. Полиция пытается установить его личность.
Водитель с места происшествия уехал, оставив сбитого им человека на проезжей части. Его объявили в розыск. В ГИБДД также ищут свидетелей, которые могут рассказать какие-то подробности об аварии.
Фото: «Происшествия Тольятти».
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