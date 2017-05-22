Как рассказали в ГИБДД, авария произошла накануне около 8 утра в районе дома 30-А по ул. Чайкиной. Участниками ДТП стали «Калина» и автомобиль такси, по словам очевидцев, предположительно» марки «Хёндай» белого цвета.

Таксист на месте ЧП не задержался, и его объявили в розыск. ГИБДД просит свидетелей происшествия и всех, кто обладает какой-либо информацией о нем, позвонить в дежурную часть. Конфиденциальность гарантируется. Телефоны 22-80-05, 93-60-50.