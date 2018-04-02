Накануне ночью неизвестная машина сбила молодую женщину в жилой зоне дома №46 по улице Комсомольской. Водитель с места ДТП скрылся. Тольяттинка госпитализирована с переломом шейки бедра.

Убедительная просьба к очевидцам и к тем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратится по адресу: ул. Льва Толстого, 39, каб. № 14.

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