слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
28 мая 2018
10:38:54

В Тольятти ищут пропавших мужчин, которые уехали на гидроцикле

Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Операция спасателей идет на акватории Куйбышевского водохранилища со вчерашнего дня. Накануне в 17:30 на пульт оперативного дежурного 911 поступила информация от очевидцев. Они сообщили, что с набережной 6 квартала в сторону Усолья выехал гидроцикл с двумя мужчинами 34 и 44 лет.

Спустя 1,5 часа ожидания граждане позвонили спасателям, после чего были организованы поиски. Поздно вечером перевернутый гидроцикл нашли в районе Муравьиных островов. Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли.

Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты. Температура воды в Волге не превышает 13 градусов, и, возможно, тольяттинцы погибли от переохлаждения. Сейчас спасатели Центра Гражданской Защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.

Фото: Андрей Дербенев




Последние новости Тольятти

28 мая
12:34
В Тольятти в ближайшее время может появиться скульптура пограничника с собакой

Об этом сообщили в региональном правительстве

28 мая
12:29
Национальный парк «Самарская Лука» приглашает тольяттинцев на велосипедные маршруты

Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей

28 мая
11:37
С тольяттинского полуострова Копылово вывезли порядка 4 тонн отходов

Но кучи мусора вырастают как из-под земли

28 мая
11:16
В Тольятти были ранены пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП

Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.

28 мая
10:56
Тольяттинский департамент финансов не зря «ест свой хлеб»

Об этом говорят в городской администрации

28 мая
10:51
В Тольятти ребенок пострадал на пешеходном переходе

Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»

28 мая
10:26
Тольяттинский Экомобиль будет ездить по новому графику

С сегодняшнего дня он переходит на летнее расписание


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+