Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Операция спасателей идет на акватории Куйбышевского водохранилища со вчерашнего дня. Накануне в 17:30 на пульт оперативного дежурного 911 поступила информация от очевидцев. Они сообщили, что с набережной 6 квартала в сторону Усолья выехал гидроцикл с двумя мужчинами 34 и 44 лет.

Спустя 1,5 часа ожидания граждане позвонили спасателям, после чего были организованы поиски. Поздно вечером перевернутый гидроцикл нашли в районе Муравьиных островов. Скутер был опознан, водителя и пассажира так и не нашли.

Со слов знакомых пропавших, мужчины не были одеты в гидрокостюмы и спасжилеты. Температура воды в Волге не превышает 13 градусов, и, возможно, тольяттинцы погибли от переохлаждения. Сейчас спасатели Центра Гражданской Защиты ведут поисковую операцию по береговой линии верхнего бьефа.

Фото: Андрей Дербенев