В этом году на территории города были совершены многочисленные кражи у людей пожилого возраста. Как установили полицейские, злоумышленники входили в доверие к пенсионерам, под предлогом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения проникали в квартиры и похищали денежные средства.

К преступлениям причастны четверо подозреваемых. Двоих оперативники уже задержали и сейчас устанавливают личности еще двоих. Пострадавших просят обратиться в полицию.

Приметы разыскиваемых:

1) Мужчина, на вид от 25 до 30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, был одет во все темное, шапка вязанная черно-белого цвета;

2) Мужчина, на вид от 40 до 45 лет, невысокого роста, среднего телосложения, с лобной залысиной, был одет в дубленку темного цвета. Предположительно, злоумышленики передвигались на автомашине белого цвета «Рено Логан».