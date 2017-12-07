В этом году на территории города были совершены многочисленные кражи у людей пожилого возраста. Как установили полицейские, злоумышленники входили в доверие к пенсионерам, под предлогом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения проникали в квартиры и похищали денежные средства.
К преступлениям причастны четверо подозреваемых. Двоих оперативники уже задержали и сейчас устанавливают личности еще двоих. Пострадавших просят обратиться в полицию.
Приметы разыскиваемых:
1) Мужчина, на вид от 25 до 30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, был одет во все темное, шапка вязанная черно-белого цвета;
2) Мужчина, на вид от 40 до 45 лет, невысокого роста, среднего телосложения, с лобной залысиной, был одет в дубленку темного цвета. Предположительно, злоумышленики передвигались на автомашине белого цвета «Рено Логан».
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