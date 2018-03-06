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06 марта 2018
11:19:19

В Тольятти ищут очевидцев ЧП на транспорте

Как рассказали в ГИБДД, 15-летняя девушка ехала в автобусе, который  допустил столкновение с автомобилем, и получила травму. Случилось это 4 марта на перекрестке 70 лет Октября–Тополиная. Оба водителя уехали с места ДТП, а тольяттинка обратилась в больницу, где ей поставили диагноз  «ушиб мягких тканей головы и голени».

 Медики сообщили о случившемся в дежурную часть, и теперь полиция разыскивает участников этой аварии. Если вы были очевидцем и можете помочь, звоните по телефонам : 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 или обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14.Конфиденциальность гарантируется.




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