Она произошла неделю назад, в прошлую пятницу, 23 ноября, у дома №72 по ул. Матросова. 83-летний пенсионер переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила неизвестная машина. Водитель с места ДТП скрылся.

Сейчас его разыскивает полиция, которая надеется на любую помощь горожан. звоните по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60. Можно обратиться по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Электронная почта: rozisk-tlt@yandex.ru. Конфиденциальность гарантируется.