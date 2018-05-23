Неизвестный водитель сбил ее в жилой зоне у дома № 49 по улице Свердлова. Это случилось 20 мая примерно в 11 утра. В полиции говорят, что пострадавшая успела заметить только цвет автомобиля – черный, после чего водитель скрылся.

ГИБДД обращается ко всем, кто может помочь в поисках этого человека, позвонить или обратиться лично, конфиденциальность гарантируется. Телефоны: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, адрес: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. E-mail: rozisk-tlt@yandex.ru.