Неизвестный водитель сбил ее в жилой зоне у дома № 49 по улице Свердлова. Это случилось 20 мая примерно в 11 утра. В полиции говорят, что пострадавшая успела заметить только цвет автомобиля – черный, после чего водитель скрылся.
ГИБДД обращается ко всем, кто может помочь в поисках этого человека, позвонить или обратиться лично, конфиденциальность гарантируется. Телефоны: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, адрес: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. E-mail: rozisk-tlt@yandex.ru.
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации
Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО