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23 ноября 2017
07:33:01

В Тольятти ищут очевидцев аварии со сбитым пешеходом

Наезд на 44-летнюю женщину был совершен 20 ноября в 8-м часу утра на улице Ворошилова у дома №4 . Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса неизвестного авто. Водитель с места ДТП скрылся.

 Полиция просит всех, кто может помочь в его поисках, позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 или обратиться по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Электронная почта:rozisk-tlt@yandex.ru. Конфиденциальность гарантируется.




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