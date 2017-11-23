Наезд на 44-летнюю женщину был совершен 20 ноября в 8-м часу утра на улице Ворошилова у дома №4 . Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса неизвестного авто. Водитель с места ДТП скрылся.

Полиция просит всех, кто может помочь в его поисках, позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 или обратиться по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Электронная почта:rozisk-tlt@yandex.ru. Конфиденциальность гарантируется.