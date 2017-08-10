ОМОН г. Тольятти Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области приглашает на службу:



-граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет, отслужившие в ВС РФ;

-имеющих образование не ниже среднего (полного) общего 11 классов;

-категория годности А;

-способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнить возложенные на сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обязанности.

​Наличие спортивных разрядов приветствуется.



В настоящее время имеются следующие вакантные должности:

Полицейский(боец)

Полицейский(водитель)



По всем вопросам обращаться в Отдел кадров ОМОН г. Тольятти

+7 8482 25 95 68