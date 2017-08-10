ОМОН г. Тольятти Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области приглашает на службу:
-граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет, отслужившие в ВС РФ;
-имеющих образование не ниже среднего (полного) общего 11 классов;
-категория годности А;
-способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнить возложенные на сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации обязанности.
Наличие спортивных разрядов приветствуется.
В настоящее время имеются следующие вакантные должности:
Полицейский(боец)
Полицейский(водитель)
По всем вопросам обращаться в Отдел кадров ОМОН г. Тольятти
+7 8482 25 95 68
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