ДТП произошло накануне вечером в Комсомольском районе, у дома №10 по улице Матросова. Как рассказали в ГИБДД города, 14-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее был совершен наезд.
Несовершеннолетняя была госпитализирована. Инспекторы полиции просят очевидцев аварии о помощи. Звоните по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Конфиденциальность гарантируется.
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