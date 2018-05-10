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10 мая 2018
11:35:44

В Тольятти ищут мотоциклиста, который сбил подростка

ДТП произошло накануне вечером в Комсомольском районе, у дома №10 по улице Матросова. Как рассказали в ГИБДД города,  14-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее был совершен наезд. 

Несовершеннолетняя была госпитализирована. Инспекторы полиции просят очевидцев аварии о помощи. Звоните по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Конфиденциальность гарантируется.      




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