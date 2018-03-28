Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам. Предприятиям и организациям, которые могли бы трудоустроить таких граждан, просят обращаться в администрацию по телефонам: 54-35-15 и 54-33-10.
В настоящий момент подобные места могут предоставить 29 организаций в Автозаводском районе, по 20 – в Центральном и Комсомольском.
В администрации также напомнили, что в случае злостного уклонения осужденного от исправительных работ суд может заменить не отбытое наказание принудительными работами или лишением свободы.
Говорит, был пьян, инструмент выбросил по дороге домой
Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово
Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП
В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%
В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу
Ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей
Для этого есть место в каждом из трех районов города