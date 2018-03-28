Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам. Предприятиям и организациям, которые могли бы трудоустроить таких граждан, просят обращаться в администрацию по телефонам: 54-35-15 и 54-33-10.

В настоящий момент подобные места могут предоставить 29 организаций в Автозаводском районе, по 20 – в Центральном и Комсомольском.

В администрации также напомнили, что в случае злостного уклонения осужденного от исправительных работ суд может заменить не отбытое наказание принудительными работами или лишением свободы.