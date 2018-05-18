Одна погибла на месте, вторая сейчас в больнице. ДТП произошло накануне на Поволжском шоссе в районе кладбища. Как рассказали в полиции, водитель "Калины", разворачиваясь, не пропустил Volkswagen.

От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где стояли женщины. Сообщается, что выжившая в тяжёлом состоянии в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: группа Спасение