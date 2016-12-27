ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской. Как рассказали в полиции региона, правила нарушил 37-летний водитель автомобиля «Hyundai Verna». При осуществлении разворота автомобилист допустил столкновение с «Грантой», двигавшейся в попутном направлении.

В вазовской машине ехали две девочки 9 и 12 лет, обе получили травмы и попали в больницу. Установлено, что в момент аварии водители были трезвыми, другие подробности случившегося даст полицейская проверка.

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