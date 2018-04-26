Об этом сообщает региональная полиция. Водитель «Тойоты» двигался по жилой зоне бульвара Королева и, по предварительной версии, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Qingqi Street».
Произошло столкновение, в результате которого 22-летний водитель "байка" получил травмы. Прибывшая на место «скорая увезла его в больницу. Также был ранен 20-летний пассажир мотоцикла, после оказания медицинской помощи врачи направили его на амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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