Специалисты департамента дорожного хозяйства совместно с представителям общественности провели объезд участков, работы на которых ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На ул. Лесная комиссия оценила качество укладки верхнего слоя.

Затем специалисты побывали на ул. Жукова, чтобы проконтролировать начало мероприятий по демонтажу бортового камня. Здесь также продолжаются работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя.

Фрезерование на ул. Сведлова на участке в 3,5 км выполнено на 60%. Здесь планируются укладка выравнивающего слоя, замена бортового камня, частичная замена дорожных знаков, поднятие ливневых колодцев с заменой плит.

Кроме того, из-за значительной усадки дороги подрядчики решили проложить два слоя асфальта. Об этом рассказали в городской администрации.

Фото: администрация