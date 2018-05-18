слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
18 мая 2018
07:40:35

В Тольятти идут проверки качества выполняемого ремонта дорог

Специалисты департамента дорожного хозяйства совместно с представителям общественности провели объезд участков, работы на которых ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На ул. Лесная комиссия оценила качество укладки верхнего слоя.

Затем специалисты побывали на ул. Жукова, чтобы проконтролировать начало мероприятий по демонтажу бортового камня. Здесь также продолжаются работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя.

Фрезерование на ул. Сведлова на участке в 3,5 км выполнено на 60%. Здесь планируются укладка выравнивающего слоя, замена бортового камня, частичная замена дорожных знаков, поднятие ливневых колодцев с заменой плит.

Кроме того, из-за значительной усадки дороги подрядчики решили проложить два слоя асфальта. Об этом рассказали в городской администрации.

Фото: администрация




Последние новости Тольятти

18 мая
9:57
Псевдо-жених из Тольятти пойдет в тюрьму за кражу обручального кольца

Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе

18 мая
9:52
Бренды, качество продукции которых в России хуже, чем в Европе, нужно штрафовать

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв

18 мая
9:32
В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата

18 мая
9:25
В Тольятти на сегодня объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в администрации.

18 мая
9:21
Известные деятели спорта Самарской области получат Паспорта болельщика

Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов

18 мая
9:14
Вероятность грозовых дождей сохранится в Тольятти до конца выходных

И будет сопровождаться жарой.

18 мая
8:57
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+