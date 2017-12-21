Об этом сообщает управление физкультуры и спорта городской администрации. Процесс стартовал 19 декабря, отметили там и выложили в группу "Вконтакте" первые снимки с ледовых площадок, следить за состоянием которых должны управляющие компании, ТСЖ, школы.

Где-то лед уже вполне приличный, где-то заливать еще даже не начинали, но жители очень надеются, что к Новому году все «коробки» смогут принять юных хоккеистов, конькобежцев и просто горожан, которые не прочь покататься на коньках. Здесь данные по заливке на 20 декабря 2017 года.