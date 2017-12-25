Если верить прогнозам, в среду городские термометры покажут плюсовую температуру, а осадки могут превратиться в дождь. Впрочем, предстоящие изменения в погоде синоптики не считают экстремальными.

Тем более, придут они ненадолго. В последний день уходящего года снова похолодает, и в новогоднюю ночь нас ждет небольшой мороз.