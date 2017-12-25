Если верить прогнозам, в среду городские термометры покажут плюсовую температуру, а осадки могут превратиться в дождь. Впрочем, предстоящие изменения в погоде синоптики не считают экстремальными.
Тем более, придут они ненадолго. В последний день уходящего года снова похолодает, и в новогоднюю ночь нас ждет небольшой мороз.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту
Об этом рассказали в региональном минздраве
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс