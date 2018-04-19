Прежде чем убрать город после зимы, нужно много сделать, говорят в администрации. Акция «Тольятти–чистый город» продлится до 9 мая: предстоит убрать земли общего пользования, магистральные дороги, внутриквартальные территории, леса, кладбища – всего 134 млн квадратных метров территорий, 27% из которых уже убраны.

Администрация города готова обеспечить вывоз большого количества мусора, скопившегося за зимний период. Ведутся работы по валке и обрезке сухостойных деревьев. Представители дорожных служб начали отмывать остановки, организовали ямочный ремонт дорог.

В настоящий момент убрали треть прибордюрной грязи и прочистили такое же количество ливневок. Кроме того, дороги после очистки должны быть помыты, это предусмотрено в контракте.

Но не только управляющие компании и подрядные организации должны наводить чистоту в городе. Ведутся переговоры с предприятиями на предмет их содействия. Надеется городская власть и на сознательность горожан. Субботники в городе пройдут 21 и 28 апреля.