Как сообщает Гидрометцентр страны, благодаря активному вторжению арктического воздуха, похолодание придет на всю территорию европейской части России. Оно будет не слишком резким, но весьма существенным. К середине следующей недели столбики термометров в городе покажут уже 20-22 градуса ниже нуля.
При этом достаточно часто вероятны осадки. Ослабления морозов синоптики ожидают лишь к следующему понедельнику.
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