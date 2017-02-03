Как сообщает Гидрометцентр страны, благодаря активному вторжению арктического воздуха, похолодание придет на всю территорию европейской части России. Оно будет не слишком резким, но весьма существенным. К середине следующей недели столбики термометров в городе покажут уже 20-22 градуса ниже нуля.

При этом достаточно часто вероятны осадки. Ослабления морозов синоптики ожидают лишь к следующему понедельнику.