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03 февраля 2017
09:28:11

В Тольятти идет новая волна крепких морозов

Как сообщает Гидрометцентр страны, благодаря активному вторжению арктического воздуха, похолодание придет на всю территорию европейской части России. Оно будет не слишком резким, но весьма существенным. К середине следующей недели столбики термометров в городе покажут уже 20-22 градуса ниже нуля.

При этом достаточно часто вероятны осадки. Ослабления морозов синоптики ожидают лишь к следующему понедельнику.




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