Компания «Волжские коммунальные системы» в ходе плановых проверок выявляет десятки таких фактов.

Самовольные врезки, выполненные кустарным способом, могут стать причиной аварий на сетях, а также негативно сказываются на качестве воды. Кроме того, это воровство. При выявлении самовольного подключения комиссия составляет акт и отключает нарушителя от системы водоснабжения. Позже ему придётся оплатить все расходы, связанные с отключением.

Отключения самовольщиков на сегодня остаются самой жесткой, но наиболее эффективной мерой убеждения и принуждения граждан и юридических лиц к законному пользованию коммунальными ресурсами. При выявлении незаконного потребления услуг виновным будут начислены крупные штрафы, расчет которых производится как за пользование ресурсами в течение 3-х лет. В случае неуплаты все дела передаются в суд. При этом, добровольное обращение незаконных пользователей услуг будет учтено при расчете ущерба.

Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что отключение подачи воды является одной из самых крайних, но наиболее действенных мер по борьбе с незаконным пользованием питьевой водой. Единственный выход вернуть воду – это обратиться в компанию «Волжские коммунальные системы» для официального оформления договора, установить прибор учета и, конечно, оплатить штраф.

Проверки по незаконным подключениям к сетям водоснабжения и водоотведения специалисты компании намерены продолжать еженедельно.