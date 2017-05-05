Прохладными судя по прогнозам будут праздничные выходные в Самарской области. Синоптики предупредили, что в ночь на субботу на поверхности почвы возможны заморозки до -2. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди, дневная температура воздуха составит 8-13 выше ноля. Не исключены осадки и в понедельник, и даже утром 9 мая. Но зато ко Дню Победы температура поднимется до 22 тепла.