Прохладными судя по прогнозам будут праздничные выходные в Самарской области. Синоптики предупредили, что в ночь на субботу на поверхности почвы возможны заморозки до -2. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди, дневная температура воздуха составит 8-13 выше ноля. Не исключены осадки и в понедельник, и даже утром 9 мая. Но зато ко Дню Победы температура поднимется до 22 тепла.
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