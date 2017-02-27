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27 февраля 2017
10:12:03

В Тольятти хозяин квартиры убил собутыльника и лег спать

Убийство произошло в Автозаводском районе города. Об этом в дежурную часть полиции сообщила свидетельница преступления. На указанный адрес, улица Юбилейная 65 была направлена следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, в одной из квартир владелец жилплощади отмечал праздник с своим знакомым.
По словам сожительницы хозяина, они сидели на кухни и выпивали. Мужчина якобы спросил у жены: - Хочешь, я его убью? На что получил отрицательный ответ.

Однако, схватив кухонный нож, нанес собеседнику удар в шею.Рана оказалась смертельной.После этого, по словам сожительницы, мужчина отправился спать в соседнюю комнату. Женщина вызвала полицию.

Подозреваемый задержан, сообщает группа "Происшествия Тольятти, ведется следствие.




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