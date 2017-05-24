В 20 квартале хотят построить общеобразовательную школу. О перспективах в этом направлении рассказала руководитель департамента образования Елена Пинская.



В квартале уже имеется фундамент под школу, правда в таком состоянии, что его следует демонтировать. Возобновить строительство школы планируется по областной программе. Но это будет возможно лишь в том случае, если найдется подходящий проект из числа уже существующих и где-то применявшихся. Их так и называют — проекты повторного применения, они находятся в федеральной базе. Конечно, эту документацию придется привязывать к нашей местности.



К сожалению, проект, который был раньше предусмотрен, уже не «ложится» на территорию, оставленную для школы, в связи с тем, что вокруг уже выросли многоэтажные дома. Нарушаются требования по инсоляции – солнце не попадет в шесть учебных классов. Это стало препятствием для использования данного проекта. Между тем, чтобы получить областные и федеральные средства, городская администрация все же должна предъявить проектно-сметную документацию.



Планируется, что новая школа сможет принять 1360 учеников.